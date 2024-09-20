Осенью 2024 года на рынке вторичной недвижимости наблюдается аномальная ситуация: в то время как традиционно осенью спрос на жильё растёт, в этом году он значительно упал.

Эксперты разъяснили, чем это вызвано и сколько будут стоить квартиры в ближайшее время.

Что происходит на рынке недвижимости

По данным аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость», средняя цена квадратного метра в старой Москве с июля остаётся на уровне 285,1 тысячи рублей, что на 3 % выше, чем в прошлом году. В Новой Москве медианная цена также стабильна – 206,6 тысячи рублей, увеличившись на 1,4 % за год. В Подмосковье квадратный метр стоит в среднем 142,1 тысячи рублей, что на 0,2 % ниже июльских показателей.

Ситуацию усугубляет высокая ключевая ставка Центробанка, которая была повышена до 19 % 13 сентября. По словам Сергея Шломы, директора направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости», спрос остаётся на уровне 20–25 % ниже, чем в аналогичный период прошлого года, и не ожидается его значительного роста в сентябре.

Несмотря на это, количество предложений на рынке продолжает увеличиваться. В августе число вторичных лотов в продаже возросло на 2,5 % по сравнению с предыдущим месяцем. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что в октябре тренд стагнации может сохраниться, так как высокие ипотечные ставки оказывают большее влияние на вторичный рынок по сравнению с новостройками.

Статистика показывает, что в августе количество сделок на рынке вторичной недвижимости Москвы сократилось на 15 % по сравнению с июлем и на 40 % по сравнению с августом 2023 года. Тем не менее, цены продолжали расти на 0,2 %, что связано с увеличением цен на строительные материалы и услуги.

Эксперты прогнозируют, что текущая тенденция к снижению спроса и стабильным ценам сохранится в ближайшие месяцы.

Что будет с ценами на недвижимость в октябре

С 1 октября рынок вторичной недвижимости в Москве может ожидать значительных изменений, однако, по оценкам экспертов, активизации и роста цен не произойдёт. Алексей Кричевский, автор Telegram-канала «Экономизм», заявил, что в текущих условиях низкого спроса нет оснований для повышения цен, и такая ситуация может сохраняться как минимум полгода. Основной фактор, сдерживающий рынок, — это высокая ключевая ставка, которая может быть увеличена в октябре, что приведёт к удорожанию ипотек и кредитов в целом.

Особенно это актуально для квартир в эконом-сегменте, где снижение цен не предвидится. Тем не менее, недвижимость бизнес-класса и выше может дорожать в пределах инфляции, так как там сделки, как правило, происходят без привлечения кредитов.

Сергей Шлома, другой эксперт, подчеркивает, что несмотря на высокосезонный период, всплеска спроса не произойдёт в условиях дорогой ипотеки. Более того, изменения на вторичном рынке не предполагаются до конца года.

«Тем не менее, мы не наблюдаем "великой депрессии" — люди читают территориальные нормы и продолжают искать жильё», — добавил он.

Евгений Белокуров предположил, что некоторые собственники могут начать пересматривать цены и активно предлагать скидки для быстрейшей продажи. Согласно его прогнозу, скидки могут достигать 15–25%, особенно от тех, кто сталкивается с жизненными обстоятельствами и желает продать квартиру как можно скорее. Тем владельцы, которые не спешат, могут рассмотреть вариант долгосрочной аренды.

Также сохраняется интерес к квартирам, но, как отмечает Евгений Решетников, цены, скорее всего, стабилизируются на уровне 0,1–0,5%. Высокий спрос на аренду и ограниченное предложение могут сместить баланс на рынке, а элитный сегмент останется устойчивым, так как он ориентирован на узкую целевую аудиторию с высоким доходом.

С учетом всего вышесказанного, октябрь станет месяцем адаптации рынка вторичной недвижимости к актуальным реалиям, и участники сделок будут находить

Что будет с загородной недвижимостью

По мнению Максима Лазовского, владельца строительной компании «Дом Лазовского», именно в холодное время года появится множество привлекательных предложений с «демпинговыми» ценами.

Однако эксперт предостерегает покупателей от поспешных решений. В холодное время года проверить качество объекта очень сложно. Дом на вторичном рынке может таить массу опасностей, от мелких изъянов до серьезных проблем, требующих сноса.

Лазовский подчеркнул, что рынок ИЖС в значительной степени зависит от семейной ипотеки, поэтому вторичные объекты привлекают покупателей с наличными средствами или альтернативой. В целом, значительных изменений в ценах продаж в октябре не предвидится.

Эксперт рекомендует потенциальным покупателям быть особенно внимательными при выборе объекта и проводить тщательную проверку его состояния, обращаясь к специалистам для выявления скрытых дефектов, передает Life.ru.

Ранее сообщалось о возросшей разнице между арендой жилья и платежами по ипотеке. Во многих российских городах выгоднее снимать, чем покупать.