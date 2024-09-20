Переезд в новостройку может негативно сказаться на здоровье

У более половины (53%) российских граждан, которые переехали в новостройки, ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты совместного исследования Центра медицины сна Университетской клиники МГУ им. Ломоносова и ассоциации экспертов в области звукоизоляции «Росизол».

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Как отмечается, у 23% респондентов усилилась раздражительность, а у 11% появились проблемы со сном.

«После переезда в квартиру в новостройке у 8% появились головные боли, еще 8% пожаловались на утомляемость и снижение работоспособности, а 3% респондентов стали чаще сниться кошмары. При этом у 47% участников исследования никаких новых жалоб не появилось», - говорится в публикации.

По словам руководителя Центра медицины сна Университетской клиники МГУ Александра Калинкина, для населения крупных городов подобные проблемы уже стали привычными, однако пренебрегать ими ни в коем случае нельзя, с течением времени они могут стать причиной многих хронических заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков платформы bnMAP.pro сообщило, что по итогам прошлого месяца Воронеж занял первую строчку в рейтинге городов-миллионников по темпам повышения стоимости жилья в новостройках.