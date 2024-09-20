Стало известно, где можно купить квартиру дешевле 150 тыс. рублей

Квартиры стоимостью ниже 150 тысяч рублей обнаружены в Коми и Архангельской области. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на «Авито Недвижимость» и «Циан».

В выборку попало жилье, которое обеспечено необходимыми инженерными коммуникациями. В частности, в центре поселка Войвож в Коми за 80 тысяч рублей можно купить однокомнатную квартиру площадью около 31 квадратного метра с мебелью и косметическим ремонтом.

Она находится в трехэтажном кирпичном доме. Кроме того, недорогие квартиры можно найти в Архангельской области - за 100 тысяч рублей предлагается трехкомнатная квартира в 65 «квадратов» в поселке Луковецкий.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков платформы bnMAP.pro сообщило, что по итогам прошлого месяца Воронеж занял первую строчку в рейтинге городов-миллионников по темпам повышения стоимости жилья в новостройках.