Спрос на аренду квартир в Москве достиг рекордного уровня

За минувший месяц и сентябрь спрос на долгосрочную аренду жилья в Москве стал рекордным с 2020 года. При этом предложение оказалось минимальным, сообщает РБК со ссылкой на релиз аналитиков риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Риелторы отмечают, что число запросов от арендаторов в Москве на 16% больше уровня такого же периода 2023 года. К 2020 году спрос на съемные квартиры в Москве продемонстрировал рост вдвое.

В компании «Инком-Недвижимость» отметили, что с 2020 по 2022 год потенциальный спрос в это время (август-сентябрь) находился примерно на одном уровне, а в 2023 году рост оценивался в 27%. Однако в 2024 году компания зафиксировала четырехлетний рекорд: увеличение числа заявок от арендаторов на 47% против значений августа-сентября 2020 года, почти в полтора раза.

«Еще один рекорд связан с предложением арендного жилья в столице. В нынешних августе-сентябре предлагаемых лотов на 64% меньше, чем в тот же период 2020 года. В годовом выражении экспозиция сократилась на 42% и стала минимальной за рассматриваемые четыре года», - говорится в публикации.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Аренда» сообщили, что в России зафиксирован рост цены аренды во всех типах жилья в сентябре в сравнении с предыдущим месяцем. Рост медианных ставок съемных студий достиг 4,7%, однокомнатных квартир — 7,7%, двухкомнатных лотов — 3,9%, трехкомнатных — 2,8%.