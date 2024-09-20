Стало известно, почему выгодно брать ипотеку на 30 лет

Особенность ипотечных кредитов состоит в том, что их берут на длительный срок. Портал Banki.ru разбирался, в чем выгода оформления ипотеки сразу на 30 лет.

По словам директора юридической группы «Яковлев и Партнеры» Марии Яковлевой, среди преимуществ такого займа, - небольшие ежемесячные платежи, удешевление кредита за счет инфляции, возможность досрочного погашения.

Портал со ссылкой на данные Банка России пишет, что в июле 2024 года средний срок ипотечных займов достиг 24 года и 2 месяца. А во втором полугодии 2023 года, по информации ЦБ, 57% ипотек выдавали на срок более 25 лет, 15% — на срок более 30 лет.

В публикации говорится, что основным недостатком более длительной ипотеки является большая итоговая переплата. Эксперты рекомендуют перед оформлением кредита тщательно оценить свои финансовые возможности, просчитать все плюсы и минусы и принять взвешенное решение.

Ранее руководитель практики по коммерческой и жилой недвижимости юридической компании «Интерцессия» Михаил Лаврухин заявил РБК, что процент по ипотечному кредиту может вырасти, если заемщик отказывается от оплаты страхования. В федеральной компании «Этажи» также рассказали, что ставка может повыситься, если заемщик перестал быть зарплатным клиентом. В «Интерцессии» отметили, что ситуация может произойти, если в договоре фигурирует плавающая ставка.