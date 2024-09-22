Миронов предложил давать многодетным беспроцентные жилищные кредиты

Многодетным семьям нужно предоставлять беспроцентные кредиты на жилье, а для других родителей ипотечная ставка не должна превышать 5 процентов, сказал «Парламентской газете» лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, комментируя подготовку проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы.

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По словам Миронова, в бюджете необходимо увеличивать расходы по основным социальным статьям, в предыдущие годы их урезали. «Особый акцент сделать на демографии, в которой у нас ежегодно ставятся антирекорды, — сказал политик. — С начала года, напомню, рождаемость снизилась еще на 3%. Необходимо предусмотреть в бюджете меры, направленные на перелом ситуации».

Например, фракция настаивает на повышении выплат маткапитала на вторых и третьих детей — чтобы поощрять многодетность, а не только рождение первенцев. Отдельно необходимо увеличить выплаты в регионах с низкой рождаемостью. Такие законопроекты внесены фракцией, отметил Сергей Миронов.

Молодым многодетным семьям «Справедливая Россия — За правду» предлагает предоставлять беспроцентные займы на жилье. «Для других семей с детьми ипотечная ставка не должна превышать 5 процентов, — считает Миронов. — Мы также предлагаем погашать часть кредита при рождении детей в семье, начиная уже с первого ребенка».

Он сообщил, что эта мера позволит увеличить рождаемость в полтора раза.