Аренда квартиры: как изменятся цены на съемное жилье с 1 октября

Эксперты, опрошенные изданием Life, поделились своими прогнозами относительно цен на аренду квартир с 1 октября. В частности, по словам руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, в дальнейшем рынок долгосрочной аренды не ждет существенное падение медианных ставок.

Как уточнил собеседник, на ситуацию будет влиять сохраняющийся спрос, в том числе со стороны «несостоявшихся» покупателей собственной недвижимости, а также пополнение предложения «вчерашними» новостройками.

По словам заместителя директора Управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксаны Поляковой, до конца октября арендные ставки могут подняться в среднем на 5–10%.

«И до конца года мы вряд ли увидим снижение стоимости найма, поскольку спрос остаётся высоким, а для восстановления предложения в сегодняшних условиях требуется выход на рынок больших объёмов квартир», — добавила специалист.

По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, стоимость на рынке аренды будет корректироваться «согласно сезонной активности». Так, цены могут измениться на 10-15% в зависимости от популярности лота, отметил он.

Ранее издание РБК со ссылкой на релиз аналитиков риэлторской компании «Инком-Недвижимость» сообщило, что за минувший месяц и сентябрь спрос на долгосрочную аренду жилья в Москве стал рекордным с 2020 года. При этом предложение оказалось минимальным.