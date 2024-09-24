Названы способы уговорить продавца снизить цену на машину или квартиру

Упоминание недостатков поможет уговорить продавца снизить цену на автомобиль или квартиру, рассказал NEWS.ru клинический психолог Артем Тараянц. Специалист уточнил, что можно сообщить об аналогичных предложениях на рынке, но дешевле. После использования такого приема стоит попросить продавца дать время подумать, тогда он может сам решить предложить скидку, посоветовал он.

Укажите продавцу на аналогичные предложения за более низкую цену и необходимость подумать. Не стесняйтесь, некоторые автосервисы и риелторы для этих целей буквально создают липовые объявления, пишут в СМИ липовые статьи об анализе тенденций рынка или приводят на обсуждение перспективы сделки липовых продавцов. Изучите все недостатки товара, укажите продавцу на каждый из них и предложите скинуть цену, — пояснил психолог.

Важно проявить искренний интерес к предмету торга и его владельцу, считает Тараянц. По его словам, если попросить продавца поделиться хорошими воспоминаниями, связанными с авто или квартирой, он будет больше расположен к покупателю. Он подчеркнул, что создать эффект эмпатического присоединения помогут дыхание, мимика, жесты, голос и речь.

Кроме того, он порекомендовал дать понять, что товар понравился, а после сообщить, что близкие настаивают на скидке. По его словам, можно воспользоваться скорым днем рождения или другим праздником, чтобы получить снижение цены.

Согласитесь на сделку, но в последний момент скажите о поступлении другого предложения. Непосредственно перед сделкой скажите о непредвиденных тратах и укажите конкретную сумму, которую готовы дать сегодня на руки в случае согласия. На самой сделке предложите сделать комплимент и скинуть 5–10 тысяч рублей, как малозначимую сумму, — заключил Тараянц.

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