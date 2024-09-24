Минфин сообщил, на сколько хватит лимитов по семейной ипотеке

Лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября, сообщили «Известиям» в Минфине. Лимиты по программе уже перераспределены, добавили в министерстве.

В ведомстве будут следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение о необходимости увеличения выделяемых на семейную ипотеку средств, отметили представители Минфина.

В последний раз новые лимиты по семейной ипотеке выделялись в июле, после изменения ее условий они увеличились на 1 трлн рублей. К 19 сентября, по данным «Дом.РФ», у банков осталось 427 млрд рублей. Это достаточно много: в августе банки выдали семейной ипотеки на 173 млрд рублей. Однако у большинства игроков средства выбраны почти на 100%, и оставшиеся лимиты рассредоточены между небольшими банками.

Из-за исчерпания лимитов выдачи на прошлой неделе приостановили Сбер, РСХБ, «Уралсиб» и Почта Банк, а ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк повысили первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%.

Повышение ключевой ставки влечет за собой увеличение расходов из бюджета на субсидирование ставок по льготным программам для банков, поэтому лимиты заканчиваются так быстро, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Это объясняется тем, что размер компенсации привязан к ключевой ставке. Из выделяемых лимитов также ведется субсидирование недополученных доходов по ранее выданным кредитам, поэтому у банков остается меньше денег на выдачу новых ссуд, добавляет эксперт.