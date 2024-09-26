Названо число заемщиков с «серийной» льготной ипотекой

Число граждан, которые оформили одновременно два и более льготных ипотечных кредита, составляет на конец прошлого года в России 114,9 тыс. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты об использовании средств бюджета на ряд программ господдержки.

Суммарный долг заемщиков достиг 1,11 трлн руб. За основу были взяты данные по общей льготной ипотеке, семейной, дальневосточной и IT-ипотеке.

У 1,5 тыс. банковских клиентов насчитывалось по пять и более льготных ипотек. Общая сумма задолженности у данной группы людей - 42,45 млрд руб. Также был выявлен случай, когда у одного заемщика насчитывалось 26 кредитов с господдержкой.

Напомним, что масштабную программу льготной ипотеки запустили в России в 2020 году. В тот же период власти упростили условия семейной ипотеки с господдержкой. Через некоторое время в стране внедрили точечные льготные программы.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на данные АО «Дом.РФ» сообщил, что средневзвешенная ставка по ипотечным программам в России составила более 21%. В ходе оценки за основу были взяты сведения о 20 крупнейших кредитных организациях, которые выдают ипотеку, по состоянию на 20 сентября. Указанная ставка является самым высоким показателем с начала 2020 года, подчеркивает издание.