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Названо число заемщиков с «серийной» льготной ипотекой

Число граждан, которые оформили одновременно два и более льготных ипотечных кредита, составляет на конец прошлого года в России 114,9 тыс. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты об использовании средств бюджета на ряд программ господдержки.

Названо число заемщиков с «серийной» льготной ипотекой
© РИА Новости

Суммарный долг заемщиков достиг 1,11 трлн руб. За основу были взяты данные по общей льготной ипотеке, семейной, дальневосточной и IT-ипотеке.

У 1,5 тыс. банковских клиентов насчитывалось по пять и более льготных ипотек. Общая сумма задолженности у данной группы людей - 42,45 млрд руб. Также был выявлен случай, когда у одного заемщика насчитывалось 26 кредитов с господдержкой.

Напомним, что масштабную программу льготной ипотеки запустили в России в 2020 году. В тот же период власти упростили условия семейной ипотеки с господдержкой. Через некоторое время в стране внедрили точечные льготные программы.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на данные АО «Дом.РФ» сообщил, что средневзвешенная ставка по ипотечным программам в России составила более 21%. В ходе оценки за основу были взяты сведения о 20 крупнейших кредитных организациях, которые выдают ипотеку, по состоянию на 20 сентября. Указанная ставка является самым высоким показателем с начала 2020 года, подчеркивает издание.