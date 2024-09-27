Минстрой придумал, что сделать с брошенным жильем на севере России

Минстрой предложил перевести пустующее жилье в служебный или коммерческий найм, сообщает «Парламентская газета». Речь идет о недвижимости на севере России, которую бросают уезжающие из регионов граждане. По данным ведомства, сейчас такие квартиры копят коммунальные долги, а оплачивать их приходится муниципалитетам.

Так, например, в Воркуте бесхозными считаются порядка семи тысяч квартир. Численность города в настоящий момент составляет около 56 человек. При этом во времена Советского союза там проживало до 250 человек.

Ежегодно на содержание брошенных квартир из городского бюджета уходит около 700 миллионов рублей. Однако признать дома аварийными и окончательно расселить по закону невозможно, ведь такие здания не требуют ремонта и пригодны для проживания.

Ранее депутат Госдумы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что законопроект об обязательстве управляющих компаний отчитываться перед жильцами о расходах был принят в первом чтении. УК, по его словам, должны будут в открытом доступе содержать данные о потраченных средствах граждан. Парламентарий отметил, что сегодня управляющие компании должны каждый год отчитываться о выполнении договора. Несмотря на то что информация включается в ГИС ЖКХ, данные не являются публичными и фактически недоступны для жителей.