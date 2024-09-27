Стало известно, что раздражает россиян при покупке квартиры

Россиян стали раздражать дополнительные функции в доме, которые увеличивают цену квартиры. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на результаты исследования аналитиков.

В антирейтинге решающих факторов при покупке квартиры на первом месте оказалась предчистовая отделка (white box). Для аудитории «премиум»-недвижимости этот критерий в общей доле характеристик, влияющих на выбор квартиры, составил лишь 1%, для «бизнеса» - 1,3%, для «комфорта» - 1,8%.

Также в антирейтинг вошла чистовая отделка. В общей доле влияющих на покупку характеристик этот фактор составил 2,4% для «бизнеса» и 2,9% - для «премиум».

«Фасад здания» собственники квартир в категории «комфорт» поставили на вторую строчку в списке малозначительных факторов при покупке квартиры с показателем всего 2,4%. В бизнес-классе вес этого показателя - 2,8%.

«Что касается аудитории «премиум», этот критерий не попал в список самых малозначительных: в общей доле характеристик внешний облик здания составил 4,9%», - говорится в публикации.

Подчеркивается, что общие места хранения в жилых комплексах аудитория сегментов «комфорт» и «премиум» назвала маловажным фактором (2,6% и 3,4% соответственно). В бизнес-классе кладовки ценятся чуть выше - 3,6%.

Ранее в компании «Прайм Лайф» заявили изданию Life, что на рынке новостроек ожидается стабилизация цен. Там отметили, что в дальнейшем возможны незначительные корректировки, связанные с ростом себестоимости строительных материалов, макроэкономическими факторами, кадровой ситуацией, а также изменением этапов строительной готовности проектов.