В ЦБ не ждут быстрого снижения разрыва цен на жилье на "первичке" и "вторичке"

Россиянам не стоит ждать сокращения разрыва цен на первичном и вторичном рынке жилья, заявила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на XXI Международном банковском форуме.

© Российская Газета

"В текущей ситуации, когда рыночные ставки высоки, а на первичном рынке сохраняются льготные госпрограммы, ждать сокращения этого разрыва пока вряд ли возможно", - передает ее слова корреспондент "Российской газеты".

При этом Данилова сослалась на данные сервиса "Домклик", согласно которым, разрыв цен не только не сокращается, но и продолжает увеличиваться.

В середине сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что разрыв между "первичкой" и "вторичкой" сохраняется, а цены будут выравниваться постепенно. По данным ЦБ, по итогам первого квартала этот разрыв вырос до 55%.

Ранее в Госдуме допустили значительное снижение цен на новостройки уже в 2024 году. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что они могут подешеветь на 30-40%. Однако в экспертном сообществе выразили сомнение, что цены упадут так сильно.