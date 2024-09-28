Депутат объяснил, как стать членом СНТ после смерти родственника

Наследник после смерти родственника может стать членом СНТ, когда оформит право собственности на дачный участок, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Парламентарий подчеркнул, что при этом уплачивать сборы в СНТ придется с момента смерти бывшего владельца, а не с даты вступления в наследство.

Наследник становится членом товарищества только после официальной регистрации его права собственности на унаследованное имущество. Этот факт нужно подтвердить выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Кроме того, уплачивать сборы в СНТ придется с момента смерти родственника, а не с момента вступления в наследство, — пояснил Чаплин.

Депутат отметил, что, если не оплачивать сбор, накопятся долги, из-за чего возникнут трудности при желании продать дачный участок после вступления в наследство. Парламентарий предупредил, что правление СНТ может обратиться в суд для взыскания задолженности с просрочкой.

Судебная практика показывает, что большинство судов удовлетворяют такие иски, и тогда придется уплатить еще и неустойку. Подытожим: при наследовании дачи важно действовать оперативно. Сразу после смерти родственника нужно проверить, были ли у него задолженности, вовремя погасить все обязательные платежи и наладить контакт с правлением СНТ, — заключил Чаплин.

Депутат Сергей Гаврилов ранее рассказал, что собственниками жилья, купленного на материнский капитал, не могут стать посторонние лица. Парламентарий отметил, что в число собственников можно включить только владелицу сертификата, ее детей и официального супруга.