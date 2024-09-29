Минстрой обновил официальные цены на жилье
Официальную стоимость квадратного метра жилья на четвертый квартал утвердил Минстрой. От нее зависит размер субсидий, которые идут из бюджета на приобретение жилья ряду категорий льготников, а также возможность получения льготной "Арктической ипотеки".
В подавляющем большинстве регионов стоимость "квадрата" повышается на несколько сотен или тысяч рублей. Однако есть и регионы, где цены понизились. Так, дешевле, чем сейчас, будет стоить квадратный метр в Тульской области (снижение с 103 588 руб. до 102 956 руб.), в Ленинградской области (будет 127 646 руб. вместо нынешних 128 819 руб.), в Ненецком АО (будет 113 034 руб.), Дагестане (83 925 руб.), Северной Осетии (76 112 руб.). В Санкт-Петербурге и Магаданской области стоимость не изменится (165 315 руб. и 152 137 руб. соответственно). Прежней останется стоимость "квадрата" и на Чукотке - здесь она рекордная по стране, 233 799 руб.
В Москве квадратный метр подорожал до 177 976 руб. Столица уступает по этому показателю не только Чукотке, но и Ямало-Ненецкому АО с 179 399 руб.
Впервые определена стоимость жилья для части территории Ханты-Мансийского АО, которая не так давно была включена в Арктическую зону. Здесь "квадрат" оценен в 128 188 руб., тогда как на остальной территории АО - в 115 850 руб.
Цены для арктических территорий начали определять особым образом - учитывая только новостройки и не принимая во внимание вторичный рынок (такой же порядок действует для Дальнего Востока). Это связано с запуском программы "Арктической ипотеки", по правилам которой нельзя получить льготную ипотеку, если цена покупаемого "квадрата" выше официальной стоимости. А учет в том числе цен на вторичном рынке сильно занижал эту планку.
Самое дешевое жилье, по расчетам Минстроя - в Ингушетии. За один "квадрат" здесь дадут 83 925 руб.
Норматив стоимости квадратного метра, который действует по всей стране, остается прежним - 109 002 руб. за метр. Его пересматривают лишь два раза в год.