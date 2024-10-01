В российском регионе возник бум строительного жилья

В Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается бум многоквартирного жилищного строительства. В сентябре 2024 года застройщики возводили здесь 3,98 млн кв. м жилья, тогда как годом ранее этот показатель составлял 2,54 млн кв. м. Об этом говорится в исследовании KEY CAPITAL и ЕИСЖС (есть у «Газеты.Ru»).

За 12 месяцев площадь строительства в округе увеличилась на 57%, тогда как по России за тот же период она выросла со 102 млн до 115 млн кв. м, то есть всего на 13%.

Аналитики компании KEY CAPITAL уверены, что темпы строительства на Северном Кавказе продолжат расти. Площадь домов, разрешения на строительство которых были получены с января по сентябрь 2024 года, увеличилась на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В Карачаево-Черкесии этот показатель вырос в десять раз, в Кабардино-Балкарии — на 99%, в Ставропольском крае — на 97%, а в Ингушетии — на 28%.

«На примере Северного Кавказа можно наблюдать важный сдвиг в структуре жилищного строительства. Долгие годы в южных регионах России, особенно на Северном Кавказе, доминировало индивидуальное жилищное строительство. Однако программы поддержки ипотечного спроса на многоквартирные дома изменили эту ситуацию, стимулируя местных застройщиков на активное возведение многоквартирных жилых комплексов», — отметила генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

В свою очередь, на Дальнем Востоке прирост составил 35%, в Уральском федеральном округе — 29%, в Южном — 12%, в Приволжском — 9%, а в Северо-Западном округе площадь строительства осталась на прежнем уровне.

Исследование было проведено в сентябре.