МТС: в 2024 году продажи смартфонов дороже 80 000 рублей выросли на 97%

За первые девять месяцев 2024 года продажи смартфонов в России выросли на 13%, достигнув отметки 522 млрд руб. Xiaomi по итогу указанного периода стала самым популярным брендом смартфонов в РФ. Об этом "Газете.Ru" стало известно из отчета компании МТС (имеется в распоряжении редакции). В штуках рынок вырос до 21,7 млн устройств. Наибольший рост продаж (+97%) был зафиксирован в сегменте смартфонов стоимостью 80-100 тыс. руб. Одним из ключевых факторов роста продаж стало наличие искусственного интеллекта в некоторых моделях. Этот сегмент занимает 2% от всех продаж на рынке. За отчетный период продажи росли во всех ценовых категориях, кроме сегментов 50-60 тыс. руб. и смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. Xiaomi остается лидером продаж с долей рынка 24% в штуках, в то время как Apple лидирует по продажам в деньгах с долей 33%. Топ-5 брендов смартфонов по продажам в штуках за январь-сентябрь 2024 года: 1. Xiaomi – 24%; 2. Tecno – 15%; 3. Realme и Samsung – по 11%; 4. Infinix – 10%; 5. Apple – 9%. Топ-5 брендов смартфонов по продажам в деньгах за январь-сентябрь 2024 года: 1. Apple – 33%; 2. Samsung – 17%; 3. Xiaomi – 16%; 4. Tecno – 8%; 5. Realme – 5%.