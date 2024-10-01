C какой скидкой можно купить новостройку в Москве

В текущий осенний период есть возможность купить новое жилье с дисконтом. Издание РБК выяснило, на какие средние скидки стоит рассчитывать покупателю новостроек в Москве.

В «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили о росте среднего размера дисконта в новостройках Москвы с 3-5% в первом полугодии до 8-9% во втором полугодии. Эксперты «Самолет Плюс» отмечают, что в первом полугодии размер скидки на рынке новостроек составлял от 3% до 12%, сейчас — от 5% до 20%.

По данным «Бест-Новострой», с отменой льготной ипотеки средний дисконт на первичном рынке Москвы немного вырос (с 3% в июне до 4% в июле), но в сентябре снова снизился до 3%. Эксперты из «Метриум» указали на отсутствие изменений среднего дисконта на первичном рынке старой Москвы с отменой льготной. Он остается на уровне 4%, подчеркивают они.

Что касается максимальных скидок на рынке новостроек столицы, то этой осенью они могут достигать 25-30%, говорят эксперты. Чаще всего их можно получить на определенный пул квартир. Однако, по словам специалистов, в большинстве случаев за большими скидками скрываются маркетинговые уловки.

Ранее издание «МК» со ссылкой на результаты исследования аналитиков сообщило, что россиян стали раздражать дополнительные функции в доме, которые увеличивают цену квартиры. В антирейтинге решающих факторов при покупке квартиры на первом месте оказалась предчистовая отделка (white box).