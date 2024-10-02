Что будет с ценами на съемное жилье с середины октября

Эксперты, опрошенные Life, поделились своими прогнозами о том, снизятся ли цены на аренду квартир с середины октября.

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В частности, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский указал на окончание сезона активности арендаторов. Так, по его словам, на рынке ожидается спад ажиотажа и, соответственно, восстановление цен после стремительного роста.

Так, эксперт отметил, что квартиры, которые в сентябре стоили 60 тысяч, ближе к ноябрю будут стоить около 55, а зимой могут снизиться до 50. Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков сообщил об отсутствии предпосылок для резкого снижения медианных ставок. Как уточнил он, пока ипотека не подешевеет, кредиты будут недоступными для многих и будет немало людей, которые отложат покупку в пользу аренды жилья.

По мнению владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, цены на аренду сильно не упадут. Он пояснил, что хорошие и ликвидные объекты уже выбраны, а на специфические лоты владельцы будут ожидать свою клиентуру, не опуская их в цене.

Ранее издание РБК выяснило, на какие средние скидки сейчас стоит рассчитывать покупателю новостроек в Москве. В частности, в «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили о росте среднего размера дисконта в новостройках Москвы с 3-5% в первом полугодии до 8-9% во втором полугодии.