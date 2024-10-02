Ввод жилья в России за восемь месяцев увеличился на 1,6%

Ввод жилья на территории РФ за январь - август 2024 года составил 71,3 млн кв. м, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, в январе - августе 2024 года в России возвели 6,4 тыс. многоквартирных домов. Население построило 360,4 тыс. жилых домов. При этом общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 49,7 млн кв. м, или 69,7% от общего объема ввода.

Уточняется, что в августе 2024 года возвели 945 многоквартирных домов, население построило 45,9 тыс. жилых домов. Общий объем введенного за месяц жилья составил 9,2 млн кв. м.

По итогам 2023 года на территории РФ было введено более 110 млн кв. м жилья, строительная отрасль показала серьезный рост. В 2022 году в РФ было введено в эксплуатацию 102,7 млн кв. м жилой недвижимости.

Запуск проектов

С начала 2024 года застройщики запустили новые проекты на 35,2 млн кв. м, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года, прокомментировали в пресс-службе Минстроя России. Только за сентябрь 2024 года девелоперы начали реализовывать 4,3 млн кв. м жилья, уточнили в ведомстве.

"Продолжается работа по вовлечению в оборот земельных участков: градостроительный потенциал с учетом действующих разрешений на строительство составляет 465,3 млн кв. м, что на 11,1% больше к аналогичному периоду прошлого года", - рассказали в министерстве.