Названа зарплата, при которой возможно купить жилье в ипотеку

Руководитель комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Юлия Максимович в беседе с «Аргументами и фактами» рассказала, какой в действительности семейный доход позволит с комфортом обслуживать ипотеку со среднерыночными параметрами.

По данным Национального бюро кредитных историй, доход должен достигать 103,2 тысячи рублей. При этом, по мнению Максимович, в реальности требования к доходу могут быть намного выше. Она отметила, что банки при рассмотрении заявок учитывают все расходы, которые могут быть у семьи: другие кредиты, содержание иждивенцев, возможные траты по кредитным картам и так далее.

Как уточнила специалист, если по сумме всех обязательств с учетом потенциального платежа по ипотеке долговая нагрузка превысит 50%, банк отнесет такого заемщика к группе повышенного риска. В ряде случаев зарплата у заемщика должна быть порядка 200 тысяч рублей, считает собеседница.

«При нынешней средней ставке 21%, сумме кредита в 3 миллиона рублей и сроком на 25 лет ежемесячный платеж по ипотеке будет 52 тысячи рублей. При тех же показателях при сумме кредита в 5 миллионов рублей ежемесячный платеж уже будет 87 тысяч рублей. Размер предельной долговой нагрузки вырастает до 200%», - отметила Максимович.

По словам руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, в идеале максимальный платеж по всем кредитам не должен превышать 30% ежемесячного дохода.

Ранее издание РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты об использовании средств бюджета на ряд программ господдержки сообщило, что число граждан, которые оформили одновременно два и более льготных ипотечных кредита, составляет на конец прошлого года в России 114,9 тыс. Суммарный долг заемщиков достиг 1,11 трлн руб. За основу были взяты данные по общей льготной ипотеке, семейной, дальневосточной и IT-ипотеке.