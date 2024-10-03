Выявлены ловушки при аренде жилья с правом выкупа

Продавец составляет договор аренды с возможностью последующего выкупа в индивидуальном порядке, в этой связи его условия могут иметь подводные камни. Об этом в беседе с изданием «Секрет фирмы» заявил риелтор Виктор Зубик.

Эксперт подчеркнул, что в некоторых договорах содержится пункт, ограничивающий право покупателя на последующий выкуп. Также, по его словам, встречаются дополнительные комиссии, из-за которых покупка может быть невыгодной.

Собеседник советует детально изучать договор до его подписания. Если покупатель через некоторое время передумает и решит не продолжать сделку, он не сможет вернуть деньги, которые внесены за аренду жилья, отметил Зубик.

Ранее владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский заявил, что цены на аренду в ближайшее время сильно не упадут. Он пояснил, что хорошие и ликвидные объекты уже выбраны, а на специфические лоты владельцы будут ожидать свою клиентуру, не опуская их в цене.