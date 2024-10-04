Названы способы снизить ежемесячный платеж по ипотеке

Заемщики могут значительно снизить ежемесячный платеж по ипотеке. О том, как это сделать, выяснило издание Life.

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По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, для снижения платежа целесообразно увеличить свой первоначальный взнос с целью снижения общей суммы долга. Еще один способ, как уточнил он, — «растянуть срок и платить меньше, но дольше». Кроме того, можно попытаться найти скидки от банков и снижать процентную ставку за счет своего статуса надежного плательщика, отметил собеседник.

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, есть несколько способов снизить платеж по ипотеке. В частности, можно использовать материнский капитал, подчеркнул он.

«Его можно направить как на первоначальный взнос, так и на погашение основной части долга. В некоторых ситуациях это помогает ощутимо сократить ипотечный платёж. Материнский капитал теперь положен уже на первого ребёнка, поэтому о такой возможности не стоит забывать», — заявил эксперт.

Еще одним способом является применение налогового вычета. На него может рассчитывать каждый покупатель. Вычет составляет 13% от суммы в 2 млн рублей — то есть 260 тыс. рублей, напомнил специалист. Кроме того, снизить платеж можно за счет сдачи внаем ипотечной квартиры, пояснил Гусятников.

Ранее сообщалось, что, по данным Национального бюро кредитных историй, доход для оформления ипотеки должен достигать 103,2 тысячи рублей.