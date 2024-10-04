Стало известно о рекордном росте цен на аренду в России

Рынок аренды жилья в России демонстрирует устойчивый рост, спрос на съемное жилье в сентябре 2024 года превысил показатели прошлого года и продолжает расти. Об этом в пятницу, 4 октября, рассказали эксперты сервиса «Яндекс Аренда».

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Согласно данным сервиса, август 2024 года стал самым активным месяцем для арендаторов с начала года. По сравнению с прошлым годом, интерес россиян к съемному жилью в городах-миллионниках вырос на 5,2 процента.

Сентябрь продолжил демонстрировать высокую активность, несмотря на завершение пикового сезона. Количество просмотров объявлений о сдаче недвижимости увеличилось на 5,1 процента по сравнению с 2023 годом.

По словам руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, наиболее востребованы однокомнатные квартиры (41,9 процента), за ними следуют двухкомнатные (27,8 процента), студии (15 процентов) и трехкомнатные (8,2 процента).

— Рост спроса на долгосрочную аренду в течение года связан с несколькими факторами. Первый — изменение условий ипотечного кредитования. После отмены программы господдержки для всех граждан, изменения критериев семейной и IT-ипотеки, роста увеличения рыночных ипотечных ставок, некоторые потребители пересмотрели свой подход к решению жилищного вопроса, — рассказал Жуков.

Он также пояснил, что рост спроса обусловлен несколькими факторами, в том числе изменениями в ипотечном кредитовании, привлекательностью городов и ростом популярности переезда в связи с работой, учебой или климатом. Лидером по росту спроса стал Краснодар, где число просмотров объявлений увеличилось в 2,5 раза по сравнению с сентябрем 2023 года. Медианная стоимость аренды в городе составила 30 000 рублей, передает РИАМО.

В то же время россиянам рассказали о популярных схемах обмана арендаторов.