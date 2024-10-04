Россияне заинтересовались ипотекой на дома для квадроберов

Россияне заинтересовались покупкой домов для квадроберов (детей и подростков, которые носят маски животных и имитируют их поведение — прим. «Ленты.ру») с привлечением ипотеки. Об этом рассказали представители компании-производителя новых товаров, передает издание «Подъем».

Продавец отметил, что спрос на домики большой, однако покупателей еще не было.

«Заказов пока нет, больше вопросов: кто-то хочет домик для скунса, в ипотеку кто-то просит взять. Так мы просто развлекаемся. Тут больше позитивная волна. Народ подхватил на позитиве», — рассказали в компании.

Производитель добавил, что объявление о продаже домов для квадроберов было выложено скорее в рекламных целях, чем всерьез. Таким образом компания проверяет спрос и интерес потенциальных покупателей. При этом представители подчеркивают, что не преследуют цель оскорбить или принизить кого-либо.

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Ранее стало известно, что соответствующее объявление появилось на одном из маркетплейсов. На площадке также начали продавать специальный корм для квадроберов.