Рынок ипотеки практически достиг «дна» в России

Рынок ипотеки практически прекратил снижаться в сентябре 2024 года. Объем выдач ипотеки за месяц снизился на 1,14%, до 365 млрд рублей, следует из предварительной оценки объема выданных кредитов за сентябрь 2024 года Frank RG. Снижение было зафиксировано и в количественном выражении, где показатель упал на 5,13%, до 75,9 тысяч.

Средний размер ипотечного кредита достиг максимального значения в 4,81 млн рублей, прибавив 4,2% к августу.

После падения выдач в июле 2024 года более чем на 50%, объемы ипотечного кредитования третий месяц остаются на низком уровне, указывает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова.

«Возможно, устойчивый, хотя и низкий уровень выдач в июле-сентябре и есть тот уровень дна, который все ожидали», — полагает независимый эксперт Дмитрий Тарасов.

По его мнению, уровень выдач может сдвинуться вниз — в зону «300 млрд рублей в месяц» в противоборстве двух факторов: уже сложившегося высокого уровня ставок и стремления взять ипотеку в ожидании дальнейшего ужесточения условий и роста ставок.

«На то, что это скорее всего «последние потуги рынка» указывает рекордный уровень среднего чека», — считает эксперт.

По оценке Frank RG, в прошлом месяце общий объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 9,3% или на 110,9 млрд рублей в сравнении с результатами августа 2024 года. Так, в сентябре было выдано кредитов физлицам на 1,08 трлн рублей. Снижение показали все сегменты кроме автокредитования.

Так, объем выдачи кредитов наличными в сентябре снизился на 23,16%, до 433,8 млрд рублей. Этот сегмент показал наибольшее падение. В количественном выражении кредиты наличными сократились за месяц на 22,33%, до 2,6 млн. Незначительно уменьшился и средний чек на такие кредиты (на 0,73% к августу, до 169,8 тысяч рублей). Матенкова объясняет такую отрицательную динамику в этом сегменте отменой Банком России моратория на ограничение полной стоимости кредита с июля, а также действующими охлаждающими мерами ЦБ по потребительским кредитам.

На 6,3% снизился и объем выдач в сегменте POS-кредитования. Так, по итогам сентября этот показатель составил 39,5 млрд рублей. Средний размер таких кредитов снизился на 1,92% в сравнении с августом, до 32,2 тысячи рублей. Количество POS-кредитов сократилось на 4,52%, до 1,2 млн.

Данные по рынку кредитования наличными демонстрируют «каноническую», из учебников, реакцию рынка: сократились и количество кредитов, а средние чеки находятся на уровне чуть не десятилетней давности, указывает Тарасов.

По данным июня-сентября денежно-кредитная политика демонстрирует явные и последовательные успехи в сокращении потребительского спроса. При этом по итогам октября при дальнейшем ужесточении ДКП можно ожидать дальнейшего сокращения выдач потребительских кредитов (особенно при снижении темпов роста реальных и номинальных доходов населения).