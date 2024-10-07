Власти перераспределили деньги на льготную семейную ипотеку

Министр финансов Антон Силуанов заявил об успешном перераспределении средств на выдачи по семейной ипотеке, передает РИА Недвижимость.

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По его словам, проблем с выплатами по этой льготной программе в текущем и следующем году нет. Министр финансов сегодня выступает на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Госдума приступит к обсуждению в осеннюю сессию предложений по новым программам ипотеки. Как уточнил он, сроки их появления будут определяться по итогам этих обсуждений, а также рассмотрения бюджета на следующие три года.

Также ранее сообщалось, что крупные банки ввели комиссию для ипотеки с рыночными ставками для покупки жилья на первичном и вторичном рынках.