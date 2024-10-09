Названа стоимость самого дешевого жилья в центре Москвы

По итогам августа минимальная стоимость квадратного метра в новостройках Центрального административного округа (ЦАО) Москвы составила 337 тысяч рублей. Цены на самое дешевое жилье в сердце столицы «Ленте.ру» назвал основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский.

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В рамках указанного бюджета можно приобрести квадрат в строящейся квартире площадью 83 «квадрата» в Пресненском районе. Что касается «вторички», самый дешевый квадратный метр на рынке обойдется в 169 тысяч рублей. Столько нужно заплатить за «квадрат» в студии площадью 27 квадратных метров в Басманном районе.

Дешевле всего «квадрат» первичной и вторичной недвижимости в центре Москвы стоит в Басманном (322 тысячи рублей за метр), Красносельском (385 тысяч) и Мещанском районах (400 тысяч). Дороже всего — в Хамовниках (472 тысячи), Тверском районе (490 тысяч) и на Арбате (510 тысяч).

Ранее эксперты рынка недвижимости назвали районы Москвы, где наиболее заметно подорожало жилье. Список лидеров возглавил Фили-Давыдково.