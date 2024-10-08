В Анталье чеченский бизнесмен судится за отель ценой €80 млн

Бизнесмен из Чечни, гражданин России Арби Алаудинов подал в Анталье иск против бывшей жены и сына, обвиняя их в незаконном присвоении акций фешенебельного отеля Crowne plaza стоимостью €80 млн. Об этом сообщает газета Sabah.

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Алаудинов сообщил, что инвестирует в различных частях мира и построил этот отель в Анталье в 2005 году. 5% акций компании-владельца гостиницы он передал сыну Ахмеду и бывшей жене Алле. Сына он назначил председателем совета директоров. Такое решение он объяснил семейными традициями и культурным укладом, чтобы сын и жена имели средства на жизнь и не чувствовали себя обделенными.

Между тем, по утверждению бизнесмена, сын и экс-супруга, утверждающая, что бракоразводный процесс между ними еще не завершен, попытались получить все акции компании, а также добились его выдворения из Турции, поскольку у него не было гражданства, отмечает Sabah.

Бывшая жена и сын в свою очередь, как отмечает газета, сообщили, что сам бизнесмен ранее якобы незаконно и бесплатно передал 45% акций компании своей новой супруге.