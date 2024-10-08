Москвичи скупают элитные квартиры для сохранения денег

Высокие ставки по депозитам и другие финансовые инструменты, которые сегодня приносят большую доходность, дают людям возможность приобретать недвижимость, отметил в эфире НСН Константин Барсуков.

Россияне скупают элитные квартиры и апартаменты в Москве, чтобы сберечь деньги от обесценивания, заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в разговоре с НСН. Однако, по его словам, инвестировать в элитную квартиру с целью получения дохода от ее сдачи в аренду «было бы странно».

Ранее сообщалось, что в Москве было продано 1270 элитных квартир и апартаментов общей стоимостью 174 млрд рублей за 2024 год. По данным консалтинговой компании NF Group, это самый высокий показатель за всю историю рынка. Основная причина увеличения продаж элитной недвижимости – активный выход новых крупных проектов и рост предложения, говорят участники рынка. Барсуков объяснил такую тенденцию.

«Странная вещь – сегодня хорошо продается либо дешевое жилье, либо "элитка". А жилье, которое находится в среднем диапазоне, плохо продается. Я объясняю это следующим образом… Если у людей появляются деньги, они вкладывают их в недвижимость – дешевое жилье. "Элитка", соответственно, не требует ипотеки. Люди, которые покупают элитное жилье, иногда берут кредит, но в принципе у них есть возможность купить и без ипотеки. Поэтому сегодняшние высокие ставки, в том числе не только по депозитам, но и различные другие финансовые инструменты, которые приносят большую доходность, дают людям возможность приобретать недвижимость. Плюс на "элитке", я думаю, что они еще размышляют в категории возможных рисков – деньги обесцениваются. Высокая ставка по депозиту означает, что и обесценивание денег происходит в такой же скорости», - сказал Барсуков.

При этом он отметил, что инвестировать в элитную квартиру с целью получения дохода от ее сдачи в аренду было бы странно.

«Рынок везде одинаковый. Инвестировать, чтобы получить доход от сдачи в аренду – странная инвестиция, потому что аренда дает не очень высокий доход в процентах от вложения денег. В этом отношении выгоднее набрать с десяток квартир по льготной ипотеке, то, что раньше и делали, когда она была доступна, и сдавать их. Намного выгоднее будет с учетом льготной ставки и ипотеки, которая покрывает, по сути, всю стоимость объекта. Инвестиция с точки зрения купить, сделать ремонт и продать – здесь уже может быть интересно. Вопрос элитка, не элитка, тут уже лежит больше в плоскости количества денег у человека и интереса его к конкретному роду инвестиций», - добавил собеседник НСН.

Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин заявил НСН, что предприимчивые россияне брали несколько квартир в рамках льготной ипотеки в инвестиционных целях, что взвинтило цены на жилье и привело к перегреву рынка. Теперь, указал он, «лавочку прикрыли», оставив только адресную помощь, передает «Радиоточка НСН».