Банки возобновят выдачу "Семейной ипотеки"

ДОМ.РФ перераспределил лимиты по "Семейной ипотеке".В целом между банками заново поделили 140,1 млрд руб.

© Российская Газета

"Объем лимита, который участники (банки - ред.) могли не использовать до конца текущего года, был передан кредиторам, направившим заявки на увеличение лимита", - пояснила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

В результате Сбербанк получил 93,5 млрд руб., "Альфа-Банк" - 33,3 млрд руб. Также лимиты пополнены у "Уралсиба", "Россельхозбанка", "Тинькофф Банка", банка "СНГБ", банка "ЗЕНИТ", "Генбанка".

В сентябре некоторые банки из-за нехватки средств приостановили оформление кредитов по "Семейной ипотеке", некоторые другие подняли первый взнос. Теперь можно ожидать возобновления выдач.

Общий лимит на "Семейную ипотеку" пока прежний - 5,9 трлн руб. По данным ДОМ.РФ на 3 октября, уже выдано кредитов на 5,54 трлн. Из этих данных следует, что в резерве у банков в целом в начале ноября было еще 360 млрд руб.

По данным ДОМ.РФ, за август по "Семейной ипотеке" было выдано кредитов на 173 млрд руб. А, к примеру, в июне, когда был ажиотажный спрос - на 384 млрд.