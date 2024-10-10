Жить дорого: что будет с ценами на аренду квартир с 1 ноября

Издание Life опросило экспертов по поводу предстоящей ценовой динамики по аренде квартир с 1 ноября. В частности, по словам директора департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, цены на рынке не упадут.

Как уточнила собеседница, напротив, до конца года цены могут подняться еще на 5–7%. При этом пик роста будет пройден, указала она. По мнению эксперта, определенное затишье на этом рынке ожидается не раньше января следующего года.

По мнению заместителя директора управления аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксаны Поляковой, до конца октября, то есть в период повышенной деловой активности, арендные ставки могут подняться еще на 5–10%. Затем до конца года арендные ставки не уменьшатся, поскольку будет действовать ценовая инерция и маловероятно, что спрос резко упадет. Специалист подчеркнула, что сейчас есть вероятность выхода на арендный рынок значительного количества инвестиционных квартир, приобретенных в 2022 и 2023 годах, а также естественного сезонного снижения спроса в феврале и весной 2025 года.

«Тогда можно рассчитывать на уменьшение стоимости найма в среднем на 5–10% от пиковых значений нынешней осени», — отметила Полякова.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные группы компаний «Сумма элементов» сообщили, что в Москве зафиксирован рост средней цены 1 кв. м в небоскребах за год. Показатель увеличился на 12%, до 521 тыс. рублей.