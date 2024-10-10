Альфа-банк поднимет первоначальный взнос по ипотеке

Пресс-служба Альфа-банка анонсировала повышение с 11 октября первоначального взноса по семейной ипотеке и льготной ипотеке для IТ-специалистов. Он увеличится до 50,1%, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что «уже длительное время в иных банках закончились лимиты на выдачу по семейной ипотеке, в других увеличивали первоначальный взнос». Кредитная организация отметила, что она старалась удерживать условия на прежнем уровне. Первоначальный взнос увеличивается «из-за большого количества заявок», указала кредитная организация.

Оператор поддержки подчеркнул, что первоначальный взнос по Дальневосточной и Арктической льготной ипотеке будет увеличен с 20,1% до 30%, по льготной ипотеке и IТ-ипотеке - до 50%, для Арктической и Дальневосточной - до 30%.

Ранее «Известия» со ссылкой на статистику «Дом.РФ» сообщили, что в сентябре выдачи семейной ипотеки продемонстрировали уровни, которые наблюдались в мае текущего года. Они увеличились на 15% и составили более 199 млрд рублей. Напомним, что весной госпрограммы еще не ужесточили.