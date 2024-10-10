ЦБ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке

Банк России отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита», — говорится в сообщении.

В ЦБ уточнили, что речь идет об ипотечных потребительских кредитах на покупку жилья или земельного участка.

Такое решение, как указывает ЦБ, позволит банкам учесть в ипотечных ставках последние изменения ситуации, в том числе и связанные с решением по ключевой ставке.

В четверг, 10 октября, аналитики предсказали резкое сокращение выдачи ипотеки по итогам года. По их мнению, целевая аудитория льготной ипотеки в ближайшем будущем станет еще более узкой — кредиты будут оформлять преимущественно с точки зрения действительной потребности, при этом доля заемщиков с инвестиционными целями будет сокращаться.