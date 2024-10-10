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ЦБ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке

Банк России отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости.

ЦБ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке
© Газета.Ru
«Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита», — говорится в сообщении.

В ЦБ уточнили, что речь идет об ипотечных потребительских кредитах на покупку жилья или земельного участка.

Такое решение, как указывает ЦБ, позволит банкам учесть в ипотечных ставках последние изменения ситуации, в том числе и связанные с решением по ключевой ставке.

В четверг, 10 октября, аналитики предсказали резкое сокращение выдачи ипотеки по итогам года. По их мнению, целевая аудитория льготной ипотеки в ближайшем будущем станет еще более узкой — кредиты будут оформлять преимущественно с точки зрения действительной потребности, при этом доля заемщиков с инвестиционными целями будет сокращаться.

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