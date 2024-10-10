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РБК: в РФ усложнили сделки по продаже иностранцами активов

Минимальный дисконт для сделок по продаже иностранными гражданами активов в РФ повысили с 50 до 60%, также увеличили взнос в бюджет с 15 до 35% от их стоимости. Сделки дороже 50 млрд рублей должны быть одобрены президентом, сообщает РБК со ссылкой на три источника.

В РФ усложнили сделки по продаже иностранцами активов
© РИА Новости

Как сообщили РБК собеседники, такое решение было принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Так, по их словам, 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с даты ее заключения, 5% - в течение года и еще 5% - в течение двух лет. Эту информацию РБК подтвердил глава адвокатской коллегии "Николаев и партнеры" Юрий Николаев.

Власти также изменили размер обязательного дисконта к рыночной стоимости актива при таких сделках. Теперь вместо 50% от своей настоящей цены скидка будет составлять минимум 60% (сам актив, таким образом, можно продать только за 40% от оценки). Кроме того, сделки, стоимость которых превышает 50 млрд руб., должны совершаться только с согласия президента России Владимира Путина.

"Также планируются изменения в законодательстве, касающиеся вывода средств за границу в виде займов и дивидендов", - добавил Николаев РБК.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Минфина.

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