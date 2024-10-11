Продажи жилья в России увеличились на 22% за 9 месяцев

Кредитный портфель Сбера по финансированию строительства жилья вырос более чем на 30% за 9 месяцев текущего года и превысил 5 трлн рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбера по жилищной недвижимости «Время изменений: новая реальность», в первом полугодии 2024 года продажи жилья увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также Попов отметил, что задолженность застройщиков в Сбере выросла до 5,2 трлн рублей с начала года.

В конференции «Время изменений: новая реальность» участвуют застройщики, представители государства, финансовых институтов и строительных компаний.