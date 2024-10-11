Аналитики назвали самую быстрорастущую компанию на рынке недвижимости
Аналитики SberCIB проанализировали операционные результаты Группы «Эталон» за третий квартал 2024 года. По их словам, на фоне ситуации на рынке недвижимости эти результаты выглядят очень сильными и подтверждают статус Группы как самой быстрорастущей компании в секторе. Сбер по-прежнему рекомендует покупать расписки компании.
В третьем квартале 2024 года продажи Группы в натуральном выражении выросли на 1 процент по сравнению с предыдущим годом, показав рост до 157,3 тысячи квадратных метров. Санкт-Петербургская агломерация стала лидером по динамике: здесь продажи Группы выросли на 36 процентов, в Москве и Московской области — сократились на 9 процентов. По мнению аналитиков, эти результаты выглядят гораздо лучше рынка.
По данным Dataflat.ru, в третьем квартале совокупные продажи девелоперов в Санкт-Петербургской агломерации сократились на 39 процентов по сравнению с прошлым годом, в Московской — на 41 процент по сравнению с предыдущим годом. Авторы аналитического отчета полагают, что представленные результаты Группы, скорее всего, будут самыми сильными среди публичных девелоперов.
Напомним, что продажи Группы «Эталон» в денежном выражении в третьем квартале увеличились на 19 процентов до рекордного для третьего квартала значения в 36,9 миллиард рублей. Денежные поступления составили 24,3 миллиарда рублей. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 25 процентов до 293,2 тысячи рублей.
Продажи третьего квартала 2024 года в натуральном и денежном выражении оказались самыми сильными за всю историю компании, что стало результатом работы Группы по адаптации бизнеса к новым внешним условиям. Она смогла обеспечить уверенный рост продаж на сложном рынке за счет использования собственного финансового продукта, способного частично заместить ипотечные программы, а также благодаря качественному портфелю проектов, диверсифицированному по регионам и сегментам. Два этих обстоятельства позволили Группе увеличить основные операционные показатели даже на фоне высокой базы третьего квартала 2023 года, когда наблюдался возросший спрос на новостройки из-за роста ключевой ставки и перетока покупателей со вторичного рынка на первичный.