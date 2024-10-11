Стало известно, в каких округах Петербурга самые дешевые новостройки

В Северной столице перечислили округа с самыми доступными новостройками в октябре. Выяснилось, что самые дешевые квартиры продавали в Невском округе уточнили эксперты.

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«Лидером рейтинга локаций Петербурга с наиболее дешевыми квадратными метрами жилья на первичном рынке в октябре стал Невский округ, где медианная цена «квадрата» составила около 171 тыс. рублей», – пишут СМИ со ссылкой на аналитиков сервиса «Яндекс. Недвижимость».

На втором месте в списке лидеров находятся Шушары. Там медианная цена «квадрата» составила 195 тыс. рублей, уточняет издание «КоммерсантЪ». На третьем месте – Лахта-Ольгино. Кроме того, в рейтинг округов с самыми доступными новостройками попали Песочный округ, Пулковский Меридиан, Парголово.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что цены на аренду жилья увеличились в Северной столице. Аналитики отметили, что рост стоимости может быть связан с изменениями условий ипотечного кредитования. Медианная стоимость аренды квартир в первый месяц осени достигла 54 тыс. рублей.