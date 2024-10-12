Стало известно, сколько россиян готовы взять ипотеку на рыночных условиях

Лишь 2% россиян готовы взять ипотеку при текущих рыночных ставках, свидетельствуют данные опроса финансового маркетплейса «Сравни.ру». Результаты исследования приводит ТАСС.

Еще 6% респондентов рассказали, что планируют покупку жилья по льготной ипотечной программе. При этом 78% участников опроса заявили, что не планируют пользоваться заемными деньгами для приобретения недвижимости. Они намерены накопить средства. 70% предпочитают копить на банковских счетах и вкладах, 23% откладывают наличные, еще 7% инвестируют.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов РФ.

По итогам сентября банки выдали 34 тыс. кредитов по программе семейной ипотеки на общую сумму 199 млрд рублей. Показатель на 15% превысил значение августа и почти догнал майский результат. В последний месяц весны выдача льготной ипотеки составила 203 млрд рублей. При этом тогда Минфин еще не ужесточил условия по программе.