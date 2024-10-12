Названа стоимость самого дешевого дома в Петербурге

Средняя стоимость строительства частного дома в России по итогам сентября выросла до 5,8 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, средняя стоимость возведения частного дома составляла в январе 2024 года 5 млн рублей. В августе она увеличилась до 5,38 млн рублей, а в сентябре достигла 5,8 млн рублей.

Площадь значительной части возводимых домов (42%) составляет менее 100 кв. м, 52,6% зданий имеют метраж от 100 до 200 кв.м, около 5% — свыше 200 кв. м.

Основные архитектурные стили, которые предлагают россиянам сейчас застройщики ИЖС, — классический (38,3%) и европейский (25,8%), пояснили журналисты.

Руководитель платформы ipoteka.global Сергея Гордейко отметил, что рынок ИЖС в настоящее время проходит адаптацию к новым условиям. Он добавил, что новые выдачи ипотеки на ИЖС занимают порядка 3% от жилищных кредитов в РФ, тогда как на пике они формировали до 15%.