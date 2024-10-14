Ставки по ипотеке поднялись на историческую высоту

Средневзвешенная ставка по ипотеке на строящееся жилье впервые превысила 23%, передает РБК со ссылкой на оперативные данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Отчет ЕИСЖС основан на анализе рыночных предложений топ-20 российских банков по объему выданной ипотеки.

Так, средневзвешенная ставка на первичном рынке достигла 23,08%, увеличившись за неделю (с 7 по 13 октября) на 0,75 п.п. Рост средних ставок на вторичное жилье остановился - как и неделю назад, ставка составила 22,34%.

За неделю два банка из топ-20 повысили ставки по ипотеке: ВТБ увеличил ставку по программе на новостройки на 2,7 п.п. до 25,7%, минимальная ставка на готовое жилье осталась на прежнем уровне – 23%. В МКБ ставка по ипотеке на первичку выросла на 2,55 п.п. до 23%, на вторичку – на 2,35 п.п. до 23%.

Средневзвешенные ставки на ИЖС остались на уровне прошлой недели: на покупку готового дома – 22,62%, на строительство – 23,01%.

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Текущие изменения в ипотечных тарифах отдельных банков по большей части вызваны процессом перестраивания их риск-политик, в том числе и на фоне ожиданий дальнейшей динамики ключевой ставки на октябрьском заседании ЦБ, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В случае дальнейшего повышения ключевой ставки стоимость ипотеки вырастет еще больше, хотя ставки уже находятся на запредельных уровнях, уверена эксперт. При этом драйвером повышения может стать анонсированное Банком России послабление, в соответствии с которым банки до 31 марта смогут не соблюдать ограничения по верхней границе полной стоимости кредита (ПСК).