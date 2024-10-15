Цифровизация поможет Омской области перевыполнить план по строительству жилья

Омская область благодаря цифровизации и сокращению административных барьеров по итогам 2024 года перевыполнит на 15% план по строительству жилья.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко на стратегической сессии "Цифровое строительство: цифровая исполнительная документация и региональные кейсы работы с подрядными организациями", в 2024 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию более 800 тыс. кв. м жилых площадей.

"Мы видим на примере нашего региона улучшение [благодаря цифровизации] процедур предоставления различных разрешительных документов, выдачи разрешений на строительство, планирование. <…> Что же касается строительства в целом, мы растем. В прошлом году сдали 749 тыс. кв. метров, в этом будет более 800 тыс.", - сказал Хоценко. Ранее в планах на 2024 год было возведение 700 тыс. кв. м жилья.

Глава региона отметил, что добиться роста удалось несмотря на сокращение количества программ в ипотеке и подорожание кредитов.

Ранее ТАСС сообщал, что Омская область активно привлекает к строительству жилья федеральных застройщиков. В 2024 году были введены в эксплуатацию корпуса первой очереди жилого квартала на 35 тыс. жителей, который возводит девелоперская компания "Эталон". Строительство еще 1,6 млн кв. м - в планах компании Dogma.

В стратегической сессии "Цифровое строительство: цифровая исполнительная документация и региональные кейсы работы с подрядными организациями" принимают участие порядка 400 специалистов из восьми регионов России, которые представят свой опыт использования IT-технологий в строительной отрасли. Основные темы - цифровая исполнительная документация, управление строительными проектами и роль саморегулируемых организаций в цифровизации отрасли.