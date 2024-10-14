В Москве становится популярной совместная аренда квартир

На фоне растущих процентных ставок по ипотеке и ограничений банковского кредитования, молодые специалисты и студенты выбирают для жизни современный формат, который теперь называется коливинг. По сути это коммуналки, у жильцов которых есть общие интересы, а арендодатель берет на себя заботы о квартире и организует своим жильцам досуг.

Судя по данным из объявлений на "Авито", за два года стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве выросла на 41 процент. Если в 2022 году однушку можно было снять за 39 тысяч рублей, то теперь за нее придется заплатить 55 тысяч или на 16 тысяч больше.

"Начало осени традиционно сопровождается ажиотажем на рынке аренды жилья. В результате собственники уверенно сдают свои квартиры по цене выше среднерыночного значения. Но сезонный всплеск закончится, спрос просядет, а часть арендаторов начнет активно искать более доступные варианты жилья. Это создаст дополнительные сложности для собственников, которым придется вновь искать арендатора и, вероятнее всего, снижать арендные ставки, что повлечет за собой потери в доходах. Совместная аренда в таких условиях для жильцов - возможность сэкономить, а для собственников - наоборот, заработать", - отмечает руководитель департамента аренды Colife Юлия Киселева.

В Москве более четырех тысяч отдельных комнат и спальных мест в коливингах, под которые собственники чаще всего сдают многокомнатные квартиры со средней площадью одной комнаты - 17 кв. м. Как правило, в таких квартирах проживают от трех до пяти человек. Но есть в столице и большие коливинги, например, двухэтажный особняк XVIII века на Госпитальной площади 1/10. В нем 58 одноместных и двухместных номеров. В общем пространстве есть все необходимое: гостиная для коворкинга, библиотека, кухня-столовая с кофестанцией, зона отдыха с игровой приставкой, удобная прачечная, словом, условия как в хорошем хостеле. Но все жильцы дома - молодые специалисты до 35 лет, которые любят искусство, активный отдых и поддерживают исключительно здоровый образ жизни. К тому же и для бюджета это дешевле - к примеру, аренда комнаты у метро "Белорусская" стоит 40 тысяч рублей, а однокомнатной квартиры дешевле 75 тысяч не найдешь. Правда, и объявление о сдаче жилья в коливинге ни у "Белорусской", ни где-то в другом месте не найти.

"Комнаты "уходят" за сутки. С августа и по сегодняшний день спрос на рынке сильно превышает предложение, в листе ожидания - более тысячи человек", - добавляет Киселева.

Аренда комнаты в коливинге стоит столько же как и в обычной квартире, но в последнем случае можно нарваться на нежелательных соседей. Плюс в коливинге есть бесплатные мероприятия - йога, клуб английского языка, доступ к Wi-Fi и еженедельный клининг. Жильцы собираются в гостиной, чтобы посмотреть фильмы или поиграть в настольные игры.

За два года аренда однокомнатной квартиры в городе подорожала на 41 процент

Как сделать из своей квартиры коливинг? Для этого нужно заключить договор с агентством аренды недвижимости, которое сразу выплачивает собственнику арендную плату за три месяца вперед.