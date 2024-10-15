Экономист предсказал ипотечный кризис в России

В России из-за рекордно высоких ставок по рыночной ипотеке может наступить ипотечный кризис. Такое будущее рынку предсказал экс-замминистра экономического развития, доктор экономических наук Алексей Ведев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Эксперт пояснил, что россиянам тяжело обслуживать кредит в 23 процента и выше, поскольку это приводит к «колоссальным платежам».

«Я считаю, что мы закладываем бомбу, когда 23 процента ипотека. На мой взгляд, оптимальный или максимальный уровень ипотеки — это шесть процентов. Это за 30 лет вы две квартиры покупаете, одну — себе, одну — банку. Ипотека под 23 процента — это означает, что вы 3-4 квартиры покупаете банку и одну себе», — подсчитал Ведев.

Он добавил, что, несмотря на то, что некоторые люди думают, что смогут обслуживать ипотеку при столь высоких ставках благодаря растущим зарплатам, неизвестно, что произойдет с их доходами в будущем.

Ранее в этот же день аналитики рейтингового агентства АКРА пришли к выводу, что рынку жилья в России может грозить ипотечный пузырь, несмотря на высокое качество ипотечного портфеля.