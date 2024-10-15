Массовые программы льготной ипотеки в России нужно было сворачивать раньше, чем это было сделано в действительности.

Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центрального банка страны Александр Данилов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, вся экономия от льготной ставки в конечном итоге была «съедена» выросшими ценами на жильё. Согласно оценкам регулятора, с 2000 года цены на новостройки в России в среднем выросли на 96%, а на вторичное жильё – на 60%.

При этом, до запуска массовой программы льготной ипотеки разрыв в ценах на «первичку» и «вторичку» составлял всего 15%, что было обусловлено более высоким качеством нового жилья, а за время её действия разрыв увеличился до 55%, пишет РБК.

«Это уже ненормально», — заявил представитель ЦБ.

Данилов также отметил, что из-за роста цен на недвижимость в России стал стремительно расти срок ипотечного кредита. На данный момент в среднем жилищные займы выдаются на 30 лет, хотя уже есть предложения и на 35.

В этой связи чиновник заявил о том, что если данный тренд будет продолжен, то уже в скором времени долги по ипотеке в России рискуют стать наследственными. Граждане будут завещать не только квартиры, но и задолженность, не исключил Данилов.