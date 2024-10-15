Дачную амнистию распространят на бани и сараи

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о дачной амнистии, предполагающий введение упрощенного механизма для регистрации хозяйственных построек, передает РБК. Кроме того, инициатива также касается жилых домов блокированной застройки, рассчитанных на несколько семей.

Отмечается, что до этого момента упрощенная регистрация была доступна для жилых и садовых домов, однако под нее не попадали бани, сараи и летние кухни, расположенные на участках. Чтобы воспользоваться процедурой, необходимо выполнить два условия: постройки должны быть внесены в реестр до 1 января 2013 года, а у владельцев должно быть право собственности на участок, где они находятся.

В случае с двухсемейными домами речь идет о ликвидации проблемы, ставшей следствием распространенной практики в 1960–1970-х годах, когда семьям часто давали здания с общей стеной. Подчеркивается, что новый механизм распространяется на здания, которые были построены до 14 мая 1998 года.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в России насчитывается 42 тысячи садоводческих и огороднических товариществ, но лишь 20% воспользовались дачной амнистией. Всего же, по его словам, под упрощенный механизм попали 15 млн объектов по всей стране.