В РФ за девять месяцев в ЖКХ привлекли 155 млрд рублей инвестиций

За девять месяцев 2024 года в ЖКХ РФ привлечено 155 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба ФАС со ссылкой на выступление замглавы антимонопольного ведомства Виталия Королева на Всероссийской тарифной конференции.

Он в своем выступлении рассказал о главных инструментах для модернизации инфраструктуры. Это, в частности, концессии, инвестпрограммы, бюджетная поддержка.

"По данным региональных тарифных органов в теплоснабжение привлечено - 65 млрд рублей, водоснабжение - 24, водоотведение - 42, ТКО - 24", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, в октябре 2024 года правительство приняло постановление для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ, которое предусматривает возможность поддержки частной инициативы потенциального инвестора в заключении концессионного соглашения. "Для этой цели главы регионов смогут получить предварительное согласование ФАС на установление долгосрочных индексов на основании предложенного потенциальным инвестором муниципалитету или региону проекта концессионного соглашения", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, регионы могут воспользоваться принятым механизмом уже в 2024 году при установлении долгосрочных индексов на 2025 и последующие годы.

Замглавы ФАС также затронул тему газификации и отметил, что на сегодняшний день заключено 1 328 908 договоров (96% от принятых), исполнено 1 082 554 (81%). По остальным ведется совместная работа ведомства с газораспределительными организациями и регионами. В сентябре 2024 года были также приняты новые изменения в правила подключения к сетям газораспределения в протоколах садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ). Изменения дают возможность унифицировать процесс принятия решений членами СНТ, а также ускорить процесс догазификации домовладений, которые расположены в границах территории садоводства.