В Госдуме объяснили, кого коснется дачная амнистия

Дачная амнистия распространится на хозяйственные постройки и дома на несколько семей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин на фоне принятия Госдумой законопроекта о распространении дачной амнистии. Парламентарий отметил, что сегодня в стране насчитывается около 42 тысяч садоводческих и огороднических товариществ. Новый законопроект облегчит процедуру регистрации хозпостроек и многосемейных домов.

Сейчас, чтобы оформить такие сооружения, необходимо проводить кадастровые изыскания и подготавливать специальные декларации. Новый законопроект предполагает не только включить хозяйственные объекты в «дачную амнистию», но и внедрить упрощенный процесс их регистрации. Особое внимание уделено многофункциональным домам, в которых раньше проживало несколько семей, — подчеркнул депутат.

Дачную амнистию распространят на бани и сараи

Законопроект предлагает распространить упрощенную регистрацию на дома, построенные до 14 мая 1998 года, добавил Чаплин. По статистике, в России более 66 тысяч многоквартирных домов, известных как блокированная застройка, построенные в период с 1850 по 1999 год, до сих пор остаются без официальных документов, уточнил он.

Упрощение регистрации таких домов, в которых под одной крышей могли уживаться несколько семей, особенно актуально. В прошлом такие жилищные условия были вполне распространены, и каждый из членов семьи имел свою организацию пространства и своеобразный вход. Тем не менее, общая стена и коммуникации, а также единый земельный участок создают проблемы с юридической точки зрения. Важно, чтобы в условиях современности дачники не сталкивались с изнурительной бюрократией, а могли решать все оперативно, используя, например, портал Госуслуг — это значительно упростит процедуру без необходимости личных визитов в МФЦ, — заключил Чаплин.

Ранее в нижнюю палату парламента передали инициативу, которая предусматривает упрощение процедур для оформления в собственность хозпостроек и домов на несколько семей. Госдума рассмотрела законопроект в сентябре.