Россиянам предложили снимать квартиры в складчину

После роста цен на аренду россияне начали снимать квартиры в столице в складчину. Об этом «Вечерней Москве» рассказал член Московской гильдии риелторов Максим Свиридов.

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Например, две пары могут снять просторную двухкомнатную квартиру. Чтобы найти соседей, россияне пользуются группами в соцсетях, которые в последнее время начали набирать популярность.

Другой способ сэкономить — аренда жилья в ближнем Подмосковье, рядом со станцией электрички или МЦД. Например, если человек работает на севере Москвы, ему подойдет жилье в Долгопрудном или Лобне. Эксперт назвал и другой хороший способ сэкономить — снять комнату в малолюдной коммуналке или малогабаритную студию.

В третьем квартале 2024 года съемные квартиры в России подорожали сильнее, чем за все первое полугодие. Больше всего рост цен коснулся однокомнатных квартир. В среднем они подорожали на 12,3 процента за квартал, до 25,9 тысячи рублей в месяц. Далее идут двухкомнатные (плюс 10,6 процента, до 32,4 тысячи рублей в месяц) и трехкомнатные квартиры (плюс 8,8 процента, до 39,1 тысячи рублей в месяц).