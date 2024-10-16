Стоимость частного дома упала в третьем квартале года

Цены на дома за квартал снизились. Об этом сообщил портал "Мир квартир".

В среднем индивидуальный дом по России сейчас стоит 7 085 088 руб., что меньше на 1,1%, чем в июне.

Больше всего цены на дома и дачи выросли за последние три месяца в Магаданской области (на 12%), Ингушетии (на 8,3%) и Тюменской области (на 6,7%).

В Москве (в данном случае учитываются территории за МКАД и Новая Москва) частные дома подешевели на 0,4% (до 30,3 млн руб.), в Ленинградской области - на 0,1% (до 11 млн).

С начала года динамика цен оказалась все же положительной - коттеджи и дачи подорожали на 2,7%. Сильнее всего стоимость загородного жилья поднялась в Республике Алтай (на 28,2%), Кемеровской области (20,8%) и Ингушетии (14,1%). При этом в Москве с начала года дома подешевели на 2,5%, в Подмосковье подорожали на 5,6%, в Санкт-Петербурге выросли в цене на 3,1%, в Ленобласти - на 2,2%.